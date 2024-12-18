Ziraat Türkiye Kupası: Bodrum FK’den Kastamonuspor’a yarım düzine gol!

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor ile Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK karşı karşıya geldi. Kastamonu Gazi Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman takımı 6-1 kazandı.

Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golleri 30. ve 57'inci dakikada Pedro Brazao, 42, 55 ve 62'inci dakikalarda George Puşcaşi, 78'inci dakikada ise Gökdeniz Bayrakdar kaydetti. Kastamonuspor'un tek sayısı ise 70'inci dakikada Ömer Kuşan'dan geldi.

Bu sonucun ardından Bodrum FK, kupada adını gruplara yazdırdı.

KURA ÇEKİMİ CUMA

Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, 20 Aralık 2024 Cuma günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.



Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

29. dakikada Sipay Bodrum FK öne geçti. Savunmanın hatasından yaralanarak topa sahip olan Teixeira, topu filelerle buluşturdu: 0-1.

42. dakikada Sipay Bodrum FK farkı ikiye çıkardı. George Alexandru Puscas, penaltı atışını gole çevirdi: 0-2.

51.⁠ ⁠dakikada ceza sahasında topla buluşan Kastamonuspor'dan Mustafa Kapı'nın şutunda top direkten döndü.

55. dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Puscas, topu ağlara gönderdi: 0-3.

58. dakikada serbest vuruş kullanan Teixeira, topu ağlarla gönderdi: 0-4

62. dakikada topla girdiği kale sahası içerisinde kaleciyi de geçen Puscas, kendisinin üçüncü takımının beşinci golünü attı: 0-5.

70. dakikada kaleciden dönen topla ceza sahasında buluşan Kastamonuspor'dan Ömer Kuşan, takımının tek golünü kaydetti: 1-5.

77. dakikada topla ceza sahasına giren Gökdeniz Bayrakdar, topu ağlara göndererek karşılaşmanın skorunu belirledi: 1-6.

Sipay Bodrum FK, karşılaşmayı 6-1 kazanarak turu geçen taraf oldu.

Stat: Gazi

Hakemler: Ali Şansalan, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Ferhat Çalar

Sipay Bodrum FK: Gökhan Akkan, Samet Yalçın (Dk. 38 Yusuf Sertkaya), Puscas (Dk. 63 Gökdeniz Bayrakdar), Obekpa, Haqi, Teixeira, Ahmet Aslan, Herelle (Dk. 75 Erkan Değişmez), Ege Bilsel (Dk. 75 Baran Çetin), Enes Öğrüce (Dk. 62 Kenan Özer), Oğulcan Başol.

GMG Kastamonuspor: Bartu Dinç, Ömer Kuşan (Dk. 71 Ersel Aslıyüksek), Alpay Çelebi (Dk. 72 Burak Bilgen), Mustafa Alptekin Çaylı, Mustafa Kapı (Dk. 60 İlyas Kubilay Yavuz), Şener Kaya, Naim Saruhan Dönmez, Kerem Baykuş, Oğuzhan Doğan (Dk. 61 Ali Altınöz), Necati Bilgiç (Dk. 61 Okan Eken), Erkam Reşmen

Goller: Dk. 29 ve 58 Teixeira, Dk. 42, 55 ve 62 Puscas, Dk. 77 Gökdeniz Bayrakdar (Sipay Bodrum FK), Dk. 70 Ömer Kuşan (GMG Kastamonuspor)