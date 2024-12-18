ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI: Cahit Erçevik, SABAH Spor'a konuştu: "Kupanın heyecanını iliklerimize kadar hissediyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Süper Lig takımı Gaziantep FK ile Nesine 3.Lig ekibi 52 Orduspor karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak.
Karşılaşma öncesinde 52 Orduspor'un teknik direktörü Cahit Erçevik, SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
Cahit Erçevik, ''Küllerinden doğmaya çalışan bir Orduspor var aslında... Daha önce Süper Lig havasını tatmış, mücadele etmiş Orduspor'u tekrardan o seviyelere çıkarmak istiyoruz. Bir Süper Lig takımını misafir etmeyi çok istiyorduk. Kurada Samsunspor çıkınca çok sevindik. Süper Lig'de sezona damga vuran bir oyun ve aldığı skorlar itibari ile bize de yakınlığı itibari ile Türkiye'yi kucaklayan bir kupada karşılaşılması hepimizi mutlu etti. Bu gün içinde maça iyi hazırlandık Samsunspor'u iyi analiz ettik maç istediğimiz gibi gelişti ona göre önlemler aldık maçta rakibin gücü ne olursa olsun kendi oyunumuza odaklandık.'' dedi.
"STADIN AMBİYANSI BİZİ ÇOK MOTİVE ETTİ"
Erçevik, ''Maçtan önce maç sabahı otelde kaldık, maçın heyecanini iliklerimize kadar hissediyorduk. Bir gece maçıydı soyunma odasında herkes çok heyecanlı ve coşkuluydu. Soyunma odasında atmosfer olarak mutluluk hakimdi. Oyuncularımızdaki heyecan çok daha fazla tabii ki ön plana çıktı. Stadın ambiyansı bizi çok motive etti. Bu maçta mesela onların sahada mutlu olması, televizyonun canlı olarak verdiği bir maç, Karadeniz derbisi ve Lig anlamında siklet farkının da olması bizi çok motive etti ve aslan gibi mücadele etmemiz gerekiyordu. Oyuncularım her dediğimi yaptılar. Maç başlarken iki takımı taraftarı bizi tribünlere çağırdı çok dostane bir ortam vardı.'' diye konuştu.
"BÜTÜN TAKIMI KAHVALTIYA GÖTÜRECEĞİM"
52 Orduspor Teknik Direktörü Erçevik, ''Maç uzatmalara gidince daha fazla cesaretlendik. Geri adım atmamak gerektiğini konuştuk. Rakip de 10 kişiydi uzatmalarda turu geçeceğimizi hissettik aslında ikinci yarı da bunu çok hissettik boş kale kaçırdığımız goller var... Oyuncularla iddiaya girmiştim. Biz tatlı cezalar kesiyoruz bazen kahvaltı cezaları kesiyoruz kırmızı kart ya da ufak tefek hatalara bu tarz cezalarımız oluyor ki takımdaki samimiyeti ve iletişimi güçlendirmek adına. Bizim takımımızın en tecrübeli oyuncusu Nazmi... Ona hiç ceza kesmemiştik hep kazanırdı ve bu maç öncesinde ona kaybedersek kahvaltıyı sen ısmarlıyosun kazanırsak kahvaltıya ben sizi götüreceğim demiştim. Maçı kazandık ve kahvaltı bana kaldı. Bütün takımı kahvaltıya götüreceğim fakat tabii ki bu en keyifli en tatlı kahvaltı olacak her şeyde sınırsız...'' ifadelerini kullandı.
"KUPA BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"
''Bu tarz cezalarla disiplin de koymaya çalışıyoruz tatlı güzellikler de diyebiliriz buna." diyen Cahit Erçevik, "Urfa maçında iki cimri oyuncumuz vardı bu turu kaybedersek en pahalı baklavayı alacaksınız dedim o turu da geçtik baklava yine bana kaldı. Açıkçası bu tarz ikili ilişkilerle oyuncularımızın performansı çok artıyor hatta Samsunspor maçında dördüncü gol olduktan sonra Nevzat 'hocam geçmiş olsun kahvaltı sana kaldı' dedi ve gülüştük... Bizim bir primimiz de yoktu bu maç için. Biz aile olmaya çalışıyoruz, samimi bir duygu oluşturmaya çalışıyoruz tek amacımız bu. Yıllardır Süper Lig hasreti çeken bir camia ve bir şehir var. Kupada Süper Lig takımlarıyla oynayıp tekrar eski havalarına dönmeye yardımcı olduğumuz için bu kupa bizim için çok kıymetli. Kendi sağımızda da özellikle oynamak istiyoruz bir Süper Lig takımını misafir etmek istiyoruz. Kupada da gidebileceğimiz yere kadar da gitmek istiyoruz.'' diyerek sözlerini noktaladı.