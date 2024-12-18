ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI: Cahit Erçevik, SABAH Spor'a konuştu: "Kupanın heyecanını iliklerimize kadar hissediyoruz"

"KUPA BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

''Bu tarz cezalarla disiplin de koymaya çalışıyoruz tatlı güzellikler de diyebiliriz buna." diyen Cahit Erçevik, "Urfa maçında iki cimri oyuncumuz vardı bu turu kaybedersek en pahalı baklavayı alacaksınız dedim o turu da geçtik baklava yine bana kaldı. Açıkçası bu tarz ikili ilişkilerle oyuncularımızın performansı çok artıyor hatta Samsunspor maçında dördüncü gol olduktan sonra Nevzat 'hocam geçmiş olsun kahvaltı sana kaldı' dedi ve gülüştük... Bizim bir primimiz de yoktu bu maç için. Biz aile olmaya çalışıyoruz, samimi bir duygu oluşturmaya çalışıyoruz tek amacımız bu. Yıllardır Süper Lig hasreti çeken bir camia ve bir şehir var. Kupada Süper Lig takımlarıyla oynayıp tekrar eski havalarına dönmeye yardımcı olduğumuz için bu kupa bizim için çok kıymetli. Kendi sağımızda da özellikle oynamak istiyoruz bir Süper Lig takımını misafir etmek istiyoruz. Kupada da gidebileceğimiz yere kadar da gitmek istiyoruz.'' diyerek sözlerini noktaladı.