Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor, Esenler Erokspor’u kupanın dışına itti!

İstanbulspor ile Türkiye Kupası 5. eleme turun maçında kozlarını paylaştı. Esenler Erokspor Stadyum'undaki maçı konuk takım, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmasını bildi.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 29 ve 76'ıncı dakikada Yusuf Ali Özer kaydetti. Esenler Erokspor'un tek sayısı ise 21'inci dakikada Ertuğrul Furat'tan geldi. Bu sonucun ardından İstanbulspor, eleme turunu geçerek adını grup aşamasına yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, 20 Aralık 2024 Cuma günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.



Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Stat: Esenler Erokspor

Esenler Erokspor: Ercüment Kafkaslı, Nzaba (Dk. 46 Metehan Mert), Metin Nilifırka, Ertuğrul Furat (Dk. 81 Burak Çölkesenoğlu), Altar Han Hidayetoğlu, Sefa Narin (Dk. 65 Alper Karaman), Berkay Aydoğmuş, Emir Atik (Dk. 64 Jack), Junior Fernandes (Dk. 65 Oğuz Ceylan), Abuzer Gaffar Toplu, Mucahit Albayrak

Uğur Okulları İstanbulspor: Mücahit Serbest, Yunus Bahadır, Duhan Aksu, Fatih Tultak (Dk. 46 Coly), Ologo, Vorobjovas, Abdullah Dıjlan Aydın (Dk. 71 Kubikay Sönmez), Kerem Şen (Dk. 77 Muammer Sarıkaya), Diarra (Dk. 71 Ethemi), Yusuf Ali Özer, Eren Arda Şan (Dk. 72 Sambissa)

Goller: Dk. 21 Ertuğrul Furat (Esenler Erokspor), Dk. 29 ve 76 Yusuf Ali Özer (Uğur Okulları İstanbulspor)