Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor, 1461 Trabzon FK’yi 4 golle geçti!

Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trendyol 1.Lig ekiplerinden Boluspor ile 1461 Trabzon FK karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi takım 4-0 kazandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 46 ve 65'inci dakikada Siraçhan Nas, 61'inci dakikada Anıl Koç ve 77'inci dakikada Khouma Babacar kaydetti. Bu sonucun ardından Boluspor, adını grup aşamasına yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, 20 Aralık 2024 Cuma günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.



Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

14. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Eren kafayı vurdu, kaleci Mert topu ayaklarıyla kurtarmayı başardı.

24. dakikada Camara'nın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Babacar, 2 pozisyonda kaleciyi geçemedi.

46. dakikada Işık Kaan'ın uzun pasında topla buluşan Siraçhan kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi. 1-0

61. dakikada Eren seri çalımlarla önünün boşaltıp, müsait durumdaki Anıl'ı gördü. Anıl sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

64. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Siraçhan topu filelere gönderdi. 3-0

75. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortayada Babacar, kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-0

Boluspor: Kubilay Anteplioğlu, Onur Atasayar (Murat Elmacı dk. 80), Kerem Paykoç, Hakan Bilgiç, Işık Kaan Arslan, İshak Karaoğul, İlhami Siraçhan Nas, Anıl Koç, Eren Aydın (Vüsal Isgandarli dk. 71), Idrissa Camara, Khouma Babacar

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Onur Ulaş, Oğuz Kağan Güçtekin, Harun Yerlikaya, Daniel Avramovski, Paul Mukairu, Hüsamettin Yener

Teknik Direktör: Arif Ufuk Kahraman

1461 Trabzon FK: Mert Kaya, Bahadır Erol, Emirhan Zaman, Eslem Öztürk (Ferhat Akçay dk. 75) Muhammet Seymen Aslan (Hasan Doğan dk. 68), Talha Aydemir (Hamza Hayır dk. 68), Yasir Kuduban (Muhammed Asaf Hacısalihoğlu dk. 68), Rahmi Can Mutlu (Nazif Yerlikaya dk. 34), Kerim Ali Bekar, Efekan Kıran, Fatih Karadirek

Yedekler: Mustafa Berat Çolak, Furkan Can Kolcu

Teknik Direktör: Necip Emre Yılmaz

Goller: İlhami Siraçhan Nas (dk. 46, dk. 64) Anıl Koç (dk. 61), Babacar (dk.76) (Boluspor)