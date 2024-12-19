Beşiktaş’ın duran top kabusu

Beşiktaş, bu sezon savunmasında beklenenden fazla açık veriyor. Siyah beyazlılar, akan oyunun yanında "duran toplarda da" rakiplerini durdurmakta zorlanıyor. Ligde ve Avrupa'da kalesinde 34 gol gören Beşiktaş; penaltı, serbest vuruş ve kornerlerden toplam 10 gol yedi.

Beşiktaş'ın ligde kalesinde gördüğü 17 golün 7'si duran toplardan geldi. Play-offla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maça çıkan siyah beyazlıların, yediği 17 golün 3'ü yine hareketsiz top organizasyonu sonucu ağlarla buluştu.

Beşiktaş, ligde duran topların skoru aleyhine değiştirdiği maçlarda 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Beşiktaş'ın duran toptan gol yemesine rağmen kazandığı tek maç ise İkas Eyüpspor müsabakası oldu.

Emre Akbaba penaltıdan Beşiktaş filelerini havalandırsa da, mücadeleyi siyah beyazlılar 2-1 üstün tamamladı. Beşiktaş'ın duran toplardaki zaafı UEFA Avrupa Ligi'nde de başına iş açtı.

Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenilen siyah beyazlılar, 1 penaltı vuruşunun yanı sıra 1 duran top organizasyonunda da çaresiz kaldı. Beşiktaş'a, Avrupa'da duran toptan gol atan bir başka ekip de Bodo/Glimt oldu. Norveç temsilcisi, galibiyet golünü korner vuruşu sonrası buldu. (TRT Spor)