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Giriş Tarihi: 19.12.2024 13:46 Son Güncelleme: 19.12.2024 13:47

Beşiktaş'ın duran top kabusu

Siyah beyazlılar, bu sezon kalesinde gördüğü 34 golün 10’unu duran toplardan yedi. Beşiktaş, ligde ve Avrupa’da duran toplardaki zaaflarıyla dikkat çekiyor.

Beşiktaş’ın duran top kabusu

Beşiktaş, bu sezon savunmasında beklenenden fazla açık veriyor. Siyah beyazlılar, akan oyunun yanında "duran toplarda da" rakiplerini durdurmakta zorlanıyor. Ligde ve Avrupa'da kalesinde 34 gol gören Beşiktaş; penaltı, serbest vuruş ve kornerlerden toplam 10 gol yedi.

Beşiktaş'ın ligde kalesinde gördüğü 17 golün 7'si duran toplardan geldi. Play-offla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maça çıkan siyah beyazlıların, yediği 17 golün 3'ü yine hareketsiz top organizasyonu sonucu ağlarla buluştu.

Beşiktaş, ligde duran topların skoru aleyhine değiştirdiği maçlarda 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Beşiktaş'ın duran toptan gol yemesine rağmen kazandığı tek maç ise İkas Eyüpspor müsabakası oldu.

Emre Akbaba penaltıdan Beşiktaş filelerini havalandırsa da, mücadeleyi siyah beyazlılar 2-1 üstün tamamladı. Beşiktaş'ın duran toplardaki zaafı UEFA Avrupa Ligi'nde de başına iş açtı.

Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenilen siyah beyazlılar, 1 penaltı vuruşunun yanı sıra 1 duran top organizasyonunda da çaresiz kaldı. Beşiktaş'a, Avrupa'da duran toptan gol atan bir başka ekip de Bodo/Glimt oldu. Norveç temsilcisi, galibiyet golünü korner vuruşu sonrası buldu. (TRT Spor)

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Beşiktaş'ın duran top kabusu
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