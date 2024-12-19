Boniface'ten dikkat çeken paylaşım: "Osimhen havalimanı satın aldı"

"OSİMHEN HAVALİMANI SATIN ALDI"

Osimhen'in milli takımdan arkadaşı olan ve Bayer Leverkusen'de forma giyen Victor Boniface'ın yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Boniface, 'Büyük adam havalimanı satın aldı. Tebrikler kardeşim' mesajını paylaşarak Osimhen'i etiketledi.

Görenleri şaşkına çeviren bu paylaşımın ardından 26 yaşındaki Osimhen'in

ŞAKA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Taraftarlar, Osimhen'in gerçekten havalimanı satın alıp almadığını merak ederken, gerçek daha sonra ortaya çıktı. Bu paylaşımın Boniface tarafından yakın arkadaşı Osimhen'e yapılan bir şaka olduğu ortaya çıktı. bir havalimanı satın aldığı iddiası yankılandı.