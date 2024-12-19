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Giriş Tarihi: 19.12.2024 21:08 Son Güncelleme: 19.12.2024 21:09

Boniface'ten dikkat çeken paylaşım: "Osimhen havalimanı satın aldı"

Bayer Leverkusen'in Nijeryalı yıldızı Victor Boniface, sosyal medya hesabından milli takım arkadaşı olan Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'i etiketleyerek dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Boniface’ten dikkat çeken paylaşım: Osimhen havalimanı satın aldı

Galatasaray'a geldiği günden itibaren tüm taraftarın sevgisin kazanan Victor Osimhen, skora yaptığı katkılarla dikkat çekiyor. Nijeryalı yıldızın milli takımdan arkadaşı olan Victor Boniface, onunla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"OSİMHEN HAVALİMANI SATIN ALDI"

Osimhen'in milli takımdan arkadaşı olan ve Bayer Leverkusen'de forma giyen Victor Boniface'ın yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Boniface, 'Büyük adam havalimanı satın aldı. Tebrikler kardeşim' mesajını paylaşarak Osimhen'i etiketledi.

Görenleri şaşkına çeviren bu paylaşımın ardından 26 yaşındaki Osimhen'in

ŞAKA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Taraftarlar, Osimhen'in gerçekten havalimanı satın alıp almadığını merak ederken, gerçek daha sonra ortaya çıktı. Bu paylaşımın Boniface tarafından yakın arkadaşı Osimhen'e yapılan bir şaka olduğu ortaya çıktı. bir havalimanı satın aldığı iddiası yankılandı.

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Boniface'ten dikkat çeken paylaşım: "Osimhen havalimanı satın aldı"
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