Çağdaş Atan: "Son dakika inanılmaz bir şans geldi"

İstanbul ekibi, ilk 24 takım arasına giremeyerek UEFA Konferans Ligi'ne veda etti. Başakşehir, sırasıyla Rapid Wien'e 2-1 ve Celje'e 5-1 mağlup olurken, gruptaki tek galibiyeti ise 3-1 ile Heidenheim karşısında aldı. Turuncu-lacivertli takım, Kopenhag ile 2-2, Petrocub ve Cercle Brugge ile oynadığı maçlardan ise 1-1 beraberlikle ayrıldı.

"TURU HAK ETMİŞTİK"

Çağdaş Atan: İnanılmaz üzücü bir son oldu bizim için. Son dakika inanılmaz bir şans geldi. Kaleci mükemmel çıkardı. Turu sonuna kadar hak etmiştik. Seneye tekrardan Avrupa'ya gitmek için iyi performans göstermemiz gerekiyor. Oyuncularıma teşekkür ediyorum.