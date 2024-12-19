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Giriş Tarihi: 19.12.2024

Dadaş’tan kutlu zafer

Karşılaşmaya etkili başlayan Hakan Kutlu’nun takımı, 40. dakikada Toni Tasev’in penaltısıyla üstünlüğü buldu. 69’da da Cengizhan Bayrak, skoru belirleyen isim oldu

Dadaş’tan kutlu zafer
Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tam gaz yoluna devam ediyor. 4. turda organizasyonun sürpriz ekibi Ayvalıkgücü'nü (3-2) yenen Dadaşlar, 5. turda da sahasında Sakaryaspor'u 2-0 ile geçerek adını gruplara yazdırmasını bildi. Toni Tasev'in penaltıdan 40. dakikada ağları bulmasıyla kilidi açan Hakan Kutlu'nun ekibi, ikinci yarıda da 69'da Cengizhan Bayrak ile farkı ikiye çıkardı. Üst üste ataklarla skoru artırmak için saldıran Erzurumspor, Sakaryaspor kalecisi Yavuz Selim Tantan'ı geçemedi.
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Dadaş’tan kutlu zafer
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