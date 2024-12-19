Dadaş’tan kutlu zafer

Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tam gaz yoluna devam ediyor. 4. turda organizasyonun sürpriz ekibi Ayvalıkgücü'nü (3-2) yenen Dadaşlar, 5. turda da sahasında Sakaryaspor'u 2-0 ile geçerek adını gruplara yazdırmasını bildi.
Toni Tasev'in penaltıdan 40. dakikada ağları bulmasıyla kilidi açan Hakan Kutlu'nun ekibi, ikinci yarıda da 69'da Cengizhan Bayrak
ile farkı ikiye çıkardı. Üst üste ataklarla skoru artırmak için saldıran Erzurumspor, Sakaryaspor kalecisi Yavuz Selim Tantan'ı geçemedi.