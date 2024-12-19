Dzeko’ya kafa atan Ba’nın cezası belli oldu! PFDK açıkladı...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü çeşitli cezalara çarptırdı. TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 300 bin lira para cezası ve bu eylemde bulunan tribüne bir maç bloke cezası verdi.

Galatasaray'a merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 427 bin 500 lira para cezası kesen kurul, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bazı tribünlere bloke cezası uyguladı.