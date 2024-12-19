Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım bir araya geldi
Giriş Tarihi: 20.12.2024 01:26

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım bir araya geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım bir araya geldi. Birlik ve beraberlik ortamının oluşturulması adına gerçekleşen görüşmeye Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Çağlan Kızılhan, Ahmet Ketenci ve Bülent İşcan yer aldı.

DHA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım bir araya geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım bir araya geldi. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Başkanımız Ali Y. Koç ve bir önceki başkanımız Aziz Yıldırım bir araya geldiler.

Camiamızda birlik ve beraberlik ortamının oluşturulması adına gerçekleştirilen bu anlamlı görüşmede; Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, Genel Sekreterimiz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Ketenci ve Bülent İşcan da yer aldılar.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım bir araya geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA