Güreşin yeni başkanı Akgül

Türkiye Güreş Federasyonu'nun yeni başkanı belli oldu. Anadolu Hotels Esenboğa Thermal'de yapılan ve mevcut başkan Şeref Eroğlu'nun aday olmadığı olağan genel kurulda, Taha Akgül ve Selçuk Çebi yarıştı.Çebi 92 oyda kalırken, 7'si geçersiz sayıldı. Akgül başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Mesut Özarslan, Abdullah Şanlı, Arslan Narin, Murat Şahin, Hüseyin Kaya, Şems Sezal, İsmail Yağbat, İhsan Gürol Güzey, İbrahim Demirtürkoğlu ve Ahmet Yıldırım yer aldı. Sporculuk hayatını bronz madalya kazandığı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından noktalayan 34 yaşındaki Akgül, kariyerinde 1 olimpiyat, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu elde etti.Genel kurula, olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi olan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da katıldı.