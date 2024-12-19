Kasımpaşa, U19 takımıyla Türkiye Kupası’nda tur atladı!

Maça hızlı başlayan Kasımpaşa, 8'inci dakikada Sarp Yavrucu'nun asistinde, 18 yaşındaki genç Emirhan Yiğit'in golüyle öne geçti: 1-0. Başkent ekibi, rakibine büyük baskı kurmasına rağmen gol bulamadı ve kupaya 5'inci eleme turunda veda etti.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NA KATILMAMA KARARI ALMIŞTI

Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılmayacağına dair daha önce açıklama yapmış olmasına rağmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yapılan görüşmeler sonrasında katılma kararı almıştı. Bu karar sonrası U19 takımıyla sahaya çıkan Kasımpaşa, başkent ekibini evinde yenerek bir üst tura çıktı.