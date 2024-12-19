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Giriş Tarihi: 19.12.2024 20:36 Son Güncelleme: 19.12.2024 20:36

Kasımpaşa, U19 takımıyla Türkiye Kupası'nda tur atladı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, U19 maçıyla çıktığı maçta rakibi Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek adını grup aşamasına yazdırdı.

DHA
Kasımpaşa, U19 takımıyla Türkiye Kupası’nda tur atladı!

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. tur heyecanı... Kupaya katılmayacağını açıklayan ancak daha sonra bu kararından vazgeçen Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada U19 takımıyla çıktığı maçta Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan Kasımpaşa, 8'inci dakikada Sarp Yavrucu'nun asistinde, 18 yaşındaki genç Emirhan Yiğit'in golüyle öne geçti: 1-0. Başkent ekibi, rakibine büyük baskı kurmasına rağmen gol bulamadı ve kupaya 5'inci eleme turunda veda etti.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NA KATILMAMA KARARI ALMIŞTI

Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılmayacağına dair daha önce açıklama yapmış olmasına rağmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yapılan görüşmeler sonrasında katılma kararı almıştı. Bu karar sonrası U19 takımıyla sahaya çıkan Kasımpaşa, başkent ekibini evinde yenerek bir üst tura çıktı.

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Kasımpaşa, U19 takımıyla Türkiye Kupası'nda tur atladı!
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