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Giriş Tarihi: 19.12.2024 22:16 Son Güncelleme: 19.12.2024 23:02

Konferans Ligi: Başakşehir, Cercle Brugge deplasmanında! 11'ler belli oldu

UEFA Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Başakşehir, Belçika ekibi Cercle Brugge'e konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Heidenheim'i mağlup eden temsilcimiz bugün de zorlu deplasmanda kazanmak ve galibiyet serisi elde etmek istiyor. Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor.

Konferans Ligi: Başakşehir, Cercle Brugge deplasmanında! 11’ler belli oldu

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir bugün deplasmanda Belçika ekibi Cercle Brugge'a konuk oluyor. Zorlu maç TSİ 23:00'te başladı.

CANLI SKOR: CERCLE BRUGGE 0-0 BAŞAKŞEHİR (canlı anlatım için tıklayınız)

11'LER BELLİ OLDU

Geçtiğimiz hafta evinde Heidenheim'i mağlup eden Başakşehir bu maçı da kazanarak galibiyet serisi elde etmenin hedefinde. Karşılaşma öncesinde 11'ler belli oldu.

Cercle Brugge XI: Delanghe, Utkus, Ravych, Miangue, Minda, Francis, De Wilde, Magnne, Somers, Augusto, Brunner.

Başakşehir XI: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek.

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Konferans Ligi: Başakşehir, Cercle Brugge deplasmanında! 11'ler belli oldu
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