Konferans Ligi: Başakşehir, Cercle Brugge deplasmanında! 11’ler belli oldu

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir bugün deplasmanda Belçika ekibi Cercle Brugge'a konuk oluyor. Zorlu maç TSİ 23:00'te başladı.

CANLI SKOR: CERCLE BRUGGE 0-0 BAŞAKŞEHİR (canlı anlatım için tıklayınız)

11'LER BELLİ OLDU

Geçtiğimiz hafta evinde Heidenheim'i mağlup eden Başakşehir bu maçı da kazanarak galibiyet serisi elde etmenin hedefinde. Karşılaşma öncesinde 11'ler belli oldu.

Cercle Brugge XI: Delanghe, Utkus, Ravych, Miangue, Minda, Francis, De Wilde, Magnne, Somers, Augusto, Brunner.

Başakşehir XI: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek.