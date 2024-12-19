La Galaxy, Dzeko’yu istiyor!

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Edin Dzeko, MLS ekibi LA Galaxy'nin dikkatini çekmiş durumda. Galaxy'nin Fenerbahçe ile sözleşmesinin son senesine giren tecrübeli golcüyü renklerine katmak için harekete geçtiği öğrenildi.

38 yaşındaki futbolcu, bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 14 kez gol sevinci yaşadı. Dzeko'nun ayrıca ligde 9 golü bulunuyor. Fenerbahçe'nin henüz yeni sözleşme teklif etmediği yıldız oyuncunun menajeriyle sürekli görüşme halinde olduğu öğrenildi.

DEVRE ARASINDA NETLEŞECEK

Devre arası transfer döneminde Edin Dzeko'nun durumunun daha da netleşmesi bekleniyor. 2021 yılında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye imza atan Boşnak golcünün piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

MİLLİ TAKIMDA 67 GOL

139 kez Bosna Milli Takım forması giyen yıldız golcü, 67 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Dzeko, son dönemdeki performansıyla taraftarların bir kez daha takdirini kazandı. (Takvim)