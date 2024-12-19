Roma'dan Dybala açıklaması: "Teklif gelirse..."

Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Paulo Dybala hakkında açıklamalarda bulundu. Ghisolfi, Arjantinli yıldız için henüz resmi bir teklif almadıklarını ancak bir teklif gelirse değerlendirebileceklerini belirtti.

Dybala'nın Roma için önemine vurgu yapan Ghisolfi, "Paulo bizim için çok değerli bir oyuncu. Söylentiler var, ancak şu an herhangi bir kulüple temasımız yok." ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor.