Trabzonspor Haberi: Fırtına’da ilk hedef Kevin Diks!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray maçı sonrası bir araya gelerek devre arasında yapılacak takviyeleri konuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı, defans, orta saha ve kanat bölgesine transfer istediğini belirtirken öncelik verilen stoper hamlesi netlik kazandı.

ROTA KEVIN DIKS

Bordo-mavililer, Danimarka'nın Kopenhag takımında forma giyen ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 28 yaşındaki Kevin Diks'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Bu sezon şu ana kadar toplamda 31 resmi maça çıkan ve 9 gol, 3 asistlik katkı sağlayan deneyimli oyuncuyu Alman ekiplerinden Mönchengladbach da istiyor.



DEFALARCA İZLEDİLER

Kulübünün, sözleşme uzatmaya yanaşmayan Diks'i devre arasında elden çıkarma düşüncesinde olduğu belirtilirken, futbolcunun yıllık ücretinde ciddi bir sorun bulunmadığı ve Kopenhag ile temasların sürdüğü öğrenildi. Bu arada Trabzonspor'un yetkililerinin daha önce Diks'i birçok kez izlediği ve alınması yönünde olumlu raporlar hazırladığı öğrenildi.