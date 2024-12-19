Trendyol 1. Lig’de 17. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 17.haftada görev alacak hakemleri belirledi. Hakemler, TFF internet sitesi üzerinden açıklandı.
Yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
21 Aralık Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor: Sarper Barış Saka
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Malatyaspor: Alpaslan Şen
16.00 Manisa FK-Şanlıurfaspor: Volkan Bayarslan
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Batuhan Kolak
22 Aralık Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Yasin Kol
16.00 Boluspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan
16.00 Esenler Erokspor-Teksüt Bandırmaspor: Erdem Mertoğlu
19.00 Ahlatcı Çorum FK-MKE Ankaragücü: Oğuzhan Aksu
23 Aralık Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Adanaspor: Mustafa Kürşad Filiz
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Central Hospital Ümraniyespor: Adnan Deniz Kayatepe