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Giriş Tarihi: 19.12.2024 10:41

Trendyol 1. Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

AA
Trendyol 1. Lig’de 17. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 17.haftada görev alacak hakemleri belirledi. Hakemler, TFF internet sitesi üzerinden açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

21 Aralık Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor: Sarper Barış Saka

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Malatyaspor: Alpaslan Şen

16.00 Manisa FK-Şanlıurfaspor: Volkan Bayarslan

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Batuhan Kolak

22 Aralık Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Yasin Kol

16.00 Boluspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan

16.00 Esenler Erokspor-Teksüt Bandırmaspor: Erdem Mertoğlu

19.00 Ahlatcı Çorum FK-MKE Ankaragücü: Oğuzhan Aksu

23 Aralık Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Adanaspor: Mustafa Kürşad Filiz

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Central Hospital Ümraniyespor: Adnan Deniz Kayatepe

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Trendyol 1. Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
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