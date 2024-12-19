TSYD’ye ’kayyum’ atandı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), İçisleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden alınan Genel Başkan Oğuz Tongsir'in yerine, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan'ın kayyum olarak atandığını duyurdu.

TSYD'den üyelere yapılan açıklamada, "Anadolu'dan üyelerimizi Genel Kurula getirdiği gerekçesiyle İçisleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden alınan Genel Başkanımız Oğuz Tongsir'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan kayyum olarak atanmıştır. Kayyum bugün saat 14.30'dan itibaren TSYD Genel Merkezi'nde göreve başlayacaktır" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne ait İstanbul Levent'teki havuzuna giden dernek üyesi kameraman Mehmet İzmiroğlu'nun eşinin girişine izin verilmemiş, gerekçe olarak da başörtülü olması gösterilmişti. Yaşanan bu skandalla gündeme gelen TSYD Başkanı Oğuz Tongsir görevden alınmıştı.