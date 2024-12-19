Ziraat Türkiye Kupası: İskenderunspor, Hatayspor’u kupanın dışına itti!

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor ile Süper Lig ekibi Hatayspor karşı karşıya geldi.

Kırıkhan İlçe Stadyumu'nda oynanan maçı İskenderunspor 1-0 kazandı. İskenderunspor'a galibiyeti getiren golü, 33. dakikada Görkem Sağlam kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından İskenderunspor, Türkiye Kupası'nda adını grup aşamasına yazdırdı.

DEPREMDEN SONRA İLK KEZ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay Stadı'nın hasar görmesi nedeniyle maçlarını Mersin'de oynayan Hatayspor, afetin ardından ilk kez kentte sahaya çıktı.

Kupada grup aşamasına çıkan İskenderunsporlu futbolcular ve taraftarlar, maçın ardından büyük bir sevinç yaşadı.

KURA ÇEKİMİ YARIN

Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, 20 Aralık 2024 Cuma günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.



Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Stat: Kırıkhan İlçe

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Murat Şener, Seyfettin Ünal

İskenderunspor: Arel Ekinci, Turan Tuzlacık (Dk. 90+2 Hüseyin Aybars Tüfekci), Ulaş Zengin, Göktan Işılak, Mehmet Manış (Dk. 82 Ömer Gür), Ender Gör, Burak Çolak (Dk. 88 Yasin Başaytaç), Kadir Turhan, Serdarcan Eralp (Dk. 88 Kerem Kurşun), Erbay Eker, Muhammet Beşir (Dk. 90+2 Mahmut Bilir)

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Görkem Sağlam, Abdulkadir Parmak, Bamgboye, Strandberg (Dk. 46 Aboubakar), Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel (Dk. 46 Diack), Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur (Dk. 46 Kilama), Fernandes

Gol: Dk. 44 Görkem Sağlam (Kendi kalesine) (İskenderunspor)

İŞTE MAÇIN ÖZETİ:

İskenderunspor 1-0 Atakaş Hatayspor (MAÇ ÖZETİ)