Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 Süper Lig ekibine şok! Kupaya veda ettiler...

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda heyecan devam ediyor. Bugün iki Süper Lig ekibi Adana Demirspor ve Hatayspor rakiplerine mağlup oldu ve sürpriz bir şekilde kupaya veda etti.

HATAYSPOR, İSKENDERUNSPOR'A MAĞLUP OLDU

TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor ile Süper Lig ekibi Hatayspor karşı karşıya geldi. Kırıkhan İlçe Stadyumu'nda oynanan maçı İskenderunspor 1-0 kazandı. İskenderunspor'a galibiyeti getiren golü, 33. dakikada Görkem Sağlam kendi kalesine attı. Bu sonucun ardından İskenderunspor, Türkiye Kupası'nda adını grup aşamasına yazdırdı.

MAÇIN ÖZETİ

İskenderunspor 1-0 Atakaş Hatayspor (MAÇ ÖZETİ)

DEPREMDEN SONRA İLK KEZ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay Stadı'nın hasar görmesi nedeniyle maçlarını Mersin'de oynayan Hatayspor, afetin ardından ilk kez kentte sahaya çıktı. Kupada grup aşamasına çıkan İskenderunsporlu futbolcular ve taraftarlar, maçın ardından büyük bir sevinç yaşadı.

ADANA DEMİRSPOR 2 GOLLE MAĞLUP OLDU

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Kırklarelispor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek grup aşamasına katılmaya hak kazandı.

Goller: Okan Derici (dk. 64 ve dk. 90+6) (Kırklarelispor)

MAÇIN GOLLERİNİ İZLE

GOL | Kırklarelispor 1-0 Adana Demirspor

GOL | Kırklarelispor 2-0 Adana Demirspor