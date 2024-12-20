Eyüpspor maçı sonrası Mourinho'dan sert sözler: "Böylesini hiç görmedim"

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında 2 puan kaybetti. Olaylı karşılaşmanın ardından teknik direktör Jose Mourinho, oyun hakkında çok sert sözler söyledi.
"FELAKET BİR MAÇTI"
"Felaket bir maçtı. Ne kadar oynadı maç bilmiyorum. Kaç defa oyuncular yerde yattı? Oyunun kalitesi çok düşük. Çok fazla hata vardı. Maçtan sorumlu değilim ama takımımdan sorumluyum. Çok fazla teknik hata yapıldı. Build-up'larda çok hata yaptık. Yaratıcılıkta iyi değildik. Büyük şans yaratamadık. Bazı topları kaybettik ve rakibe kontratak verdik. Kötü performans sergiledik. Bireysel anlamda çok hata yaptık. İkinci yarı çok daha iyyidik, kenarları kullandık. Bizim adımıza zayıf bir performanstı."
Sezonun geri kalanı hakkında konuşan Mourinho, "Şimdi araya giriyoruz ama durumumuzdan dolayı memnun değilim. Oyuncular için de nasıl olup olmayacğaı onlara bağlı. Aslında bu iznin olmamasını isterdim. Dinlenebilmek için önemli. Matematik sizin kaçıncı olacağınızı belirler. Herkes daha fazlasını hak ediyor. Oyuncuların daha fazlasını vermesi gerekiyor. Türkiye'de bazı şeyler zor. Uzun kariyerimde görmediğim şeyleri burada gördüm. Devre arası soyunma odası koridorunda olanlar gibi. Zor. Oyuncular uzun süredir burada, adapte olmaları gerekiyor. Yenilerin de bu duruma adapte olmaları gerekiyor. Kulübümüz oyunculara en iyi koşulları veriyor. Ben kendi kalitemi biliyorum. Ekibimizin kalitesini biliyorum. Antrenmanlarda oyuncularımıza en iyisini veriyoruz. Ligin ikinci yarısında ne bekliyorsunuz oyuncularınızdan derseniz, bunu bekliyorum." dedi.
Soru: "En-Nesyri'nin penaltı pozisyonunda tartışmalı bir ofsayt kararı var, sonra çizgi çekildi. Verilmeyen kart var orta sahada, hoca hakem performansı hakkında ne söylemek ister?
"BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEDİM"
Jose Mourinho: "Bence söylemiş olduğunuz bütün pozisyonlarda haklısınız. Muhtemelen belirtmiş olduğunuz penaltılar başka bir takıma olsa verilirdi ama bu ülkede de hakem olmak zor. Ben Portekiz'de, İspanya'da, İtalya'da, İngiltere'de çalıştım ama böylesini hiç görmedim."
"KAVGA EDEN 200 KİŞİ VARDI"
Son olarak maçın devre arasında tünelde yaşananlar hakkında konuşan Mourinho, "Sanki orada bir isyan varmış gibi kavga eden 200 kişi vardı. Hakeme vuran olmadı ama oradaki atmosferi hayal edebilirsiniz. Ama polisler iyiydi, sakinlerdi ve işlerini iyi bir şekilde yaptılar." ifadelerini kullandı.