Eyüpspor maçı sonrası Mourinho'dan sert sözler: "Böylesini hiç görmedim"

Soru: "En-Nesyri'nin penaltı pozisyonunda tartışmalı bir ofsayt kararı var, sonra çizgi çekildi. Verilmeyen kart var orta sahada, hoca hakem performansı hakkında ne söylemek ister?

"BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEDİM"

Jose Mourinho: "Bence söylemiş olduğunuz bütün pozisyonlarda haklısınız. Muhtemelen belirtmiş olduğunuz penaltılar başka bir takıma olsa verilirdi ama bu ülkede de hakem olmak zor. Ben Portekiz'de, İspanya'da, İtalya'da, İngiltere'de çalıştım ama böylesini hiç görmedim."

"KAVGA EDEN 200 KİŞİ VARDI"

Son olarak maçın devre arasında tünelde yaşananlar hakkında konuşan Mourinho, "Sanki orada bir isyan varmış gibi kavga eden 200 kişi vardı. Hakeme vuran olmadı ama oradaki atmosferi hayal edebilirsiniz. Ama polisler iyiydi, sakinlerdi ve işlerini iyi bir şekilde yaptılar." ifadelerini kullandı.