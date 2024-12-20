FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’dan Roberto Firmino atağı! Temas kuruldu...

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken takviye için de yönetim kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerde araştırmalar sürerken Roberto Firmino ismi gündeme geldi.

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de sürdüren 33 yaşındaki Brezilyalı golcü Roberto Firmino'nun devre arasında F.Bahçe'nin yolunu tutacağı Suudi Arabistan basını tarafından yüksek sesle dillendirildi. Suudi medyasından SBA Sport televizyonu, yıldız futbolcunun, Al Ahli'den ayrılarak Jose Mourinho'nun görev yaptığı Fenerbahçe'ye imza atacağını duyurdu.

19 MİLYON EURO KAZANIYOR

Bu sezon Al-Ahli formasıyla tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Brezilyalı forvet, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Avrupa'da daha önce Hoffenheim ve Liverpool'da da oynayan Brezilyalı yıldızın, takımıyla olan sözleşmesi 2026 Haziran ayı sonunda bitiyor. Oyuncunun kulübünden yıllık kazancı ise 19 milyon Euro (693 milyon TL).