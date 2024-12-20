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Giriş Tarihi: 20.12.2024 23:38 Son Güncelleme: 20.12.2024 23:43

Fenerbahçe maçı sonrası Arda Turan'dan Beşiktaş sorusuna yanıt

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yarışında çok kritik 2 puan yitirdi. Gergin maçın ardından konuşan teknik direktör Arda Turan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Genç hoca, kendisine yöneltilen Beşiktaş sorusuna yanıt verdi.

Fenerbahçe maçı sonrası Arda Turan’dan Beşiktaş sorusuna yanıt

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de karşılaştığı Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak son 2 deplasman maçında 5 puan kaybetti. Karşılaşmanın gollerini Ahmed Kutucu ve En-Nesyri kaydetti.

ARDA TURAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Müsabakanın 45+4. dakikasında sarı-lacivertlilerin Youssef En-Nesyri'nin attığı gol öncesinde Caner Erkin ile İrfan Can Kahveci arasındaki pozisyonda faul bekleyen Turan itiraz etti.

İtirazlarını devam ettiren Arda Turan'a, maçın hakemi Emre Kargın, 45+5. dakikada kırmızı kart gösterdi. Arda Turan daha sonra karşılaşmayı tribünden takip etti.

ARDA TURAN'DAN FLAŞ SÖZLER: "OYUNU SAHA İÇİNDE BIRAKALIM"

Maçın ardından konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Arda Turan'ın sözleri...

"Bugün alınmış 1 puan bizim için kıymetli. Daha önce şurada oynamış vesaire, bunlar çok kıymetli ve genç oyuncular. Gururları var. Bizim onurumuzdan şüphemiz yok. Oyunu saha içinde bırakmaya çalışalım. Bugün ya da Galatasaray'a karşı kaybetmiş de olabilirdik kendimizi biliyoruz. Her zaman olduğu gibi çalıştık ama karşımızda Jose Mourinho var, elbette ekstra motivasyonla çalıştık."

Soru: "Beşiktaş'ta 'Arda Turan' sesleri var, ne düşünüyorsunuz?"

Arda Turan: "Eyüpspor teknik direktörüyüm, bu konuları ayaküstü konuşmak Beşiktaş'a saygısızlık olur. Hayatım boyunca Galatasaraylıyım dedim."

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Fenerbahçe maçı sonrası Arda Turan'dan Beşiktaş sorusuna yanıt
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