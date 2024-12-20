Fenerbahçe maçı sonrası Arda Turan’dan Beşiktaş sorusuna yanıt

ARDA TURAN'DAN FLAŞ SÖZLER: "OYUNU SAHA İÇİNDE BIRAKALIM"

Maçın ardından konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Arda Turan'ın sözleri...

"Bugün alınmış 1 puan bizim için kıymetli. Daha önce şurada oynamış vesaire, bunlar çok kıymetli ve genç oyuncular. Gururları var. Bizim onurumuzdan şüphemiz yok. Oyunu saha içinde bırakmaya çalışalım. Bugün ya da Galatasaray'a karşı kaybetmiş de olabilirdik kendimizi biliyoruz. Her zaman olduğu gibi çalıştık ama karşımızda Jose Mourinho var, elbette ekstra motivasyonla çalıştık."

Soru: "Beşiktaş'ta 'Arda Turan' sesleri var, ne düşünüyorsunuz?"

Arda Turan: "Eyüpspor teknik direktörüyüm, bu konuları ayaküstü konuşmak Beşiktaş'a saygısızlık olur. Hayatım boyunca Galatasaraylıyım dedim."