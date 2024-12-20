Kerem Yavaş: Fenerbahçe karşısında 1 puan da değerli

Eyüpspor, Süper Lig'in 17'nci haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş değerlendirmelerde bulundu.

Kazanmaya yakın oldukları maçı kazanamadıklarını söyleyen Kerem Yavaş, "Bugün kazanmak için planlarımızı yapmıştık. Kazanmak için sahada olduğumuz müsabakayı maalesef berabere bitirdik. Süper Lig'e çıktığımızda yaptığımız genel planlar hem kalibremizdeki takımlarla nasıl mücadele edeceğimiz hem de büyük camialara karşı ayakta durmamız gerektiğine yönelikti. 17'nci hafta itibarıyla iki yönü de başarabildiğimizi ispatladık. Maç fazlasıyla 4'üncü sıradayız. Bugüne kadar oynadığımız 4 büyük takıma karşı koyduğumuz futbol ve aldığımız sonuçlar planımız dahilindeydi. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. 10 sene sonra tekrar şampiyonluğu yakalamak isteyen takıma karşı zorlu mücadele verdik. Biz sezon başından beri uyguladığımız savunmamızı bugün de uyguladık. Oyuncularımız 1-2 pozisyon dışında ya vurdurmadılar ya kötü vuruşu yönlendirdiler. Hücumda kazandığımız toplarla etkili olacağımızı biliyorduk. Golü de oradan bulduk. Maalesef kazanmaya yakın olduğumuz maçı kazanamadık. Fenerbahçe karşısında 1 puan da değerli. Antalyaspor maçını mutlaka kazanmak istiyoruz. İkinci devre hedeflerimize doğru ilerlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ve belirledikleri 40-45 puana ulaştıktan sonra hedeflerinin değişebileceğini aktaran Kerem Yavaş, "Hedefimiz hala aynı. Hedefe ulaşmış durumda değiliz. Ligde kalma barajını 40-45 puan olarak belirledik. 45 puana ulaşana kadar hedefimiz değişmeyecek. Ne kadar erken ulaşırsak, hedefimizi değiştirebiliriz. Onu süreç gösterecek" şeklinde konuştu.