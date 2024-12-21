Sivasspor - Samsunspor maçında gol sesi çıkmadı!

Süper Lig'in 17'nci haftasında Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Sivasspor bu sonuçla puanını 19'a çıkarırken, Samsunspor ise 30 puana yükseldi.

KIRMIZI KART: Dk.90 Manaj (Sivasspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

4'inci dakikada sağ kanatta rakibinden topu kapan Emrah Başsan sol ayağı ile yerden kaleye gönderdi. Uzak köşeye giden topu kaleci Okan kornere çeldi.