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Giriş Tarihi: 21.12.2024 21:51 Son Güncelleme: 21.12.2024 22:46

Son dakika haberi: Küçük Beşiktaş taraftarı maç sonunda isyan etti! "Ağabey bıktık yeter ya"

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor’la 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta kan kaybı devam ediyor. Beşiktaş taraftarları, takıma ıslık ve tezahüratlarla tepki gösterdi. Maçın ardından SABAH Spor mikrofonlarına konuşan küçük bir Beşiktaş taraftarı takıma isyan etti. İşte o görüntüler...

Son dakika haberi: Küçük Beşiktaş taraftarı maç sonunda isyan etti! Ağabey bıktık yeter ya

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kalarak kötü gidişine devam etti. Tüpraş Stadı'ndaki maçın 5. dakikasında geri düşüp 7. dakikada beraberliği yakalayan siyah-beyazlı ekip, özellikle ikinci yarıda rakip kalede baskı kurdu.

Girdiği pozisyonlardan sonuç alamayan Beşiktaş, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 26'ya yükselten siyah-beyazlılar, üst sıralara tırmanma şansını değerlendiremedi.

TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ

Maç sonunda tüm takımı ıslıklayan Beşiktaş taraftarı oyunculara büyük tepki gösterdi. Masuaku'nun oyuna girdiği sıralarda da yıldız oyuncu ıslıklanarak protesto edildi.

KÜÇÜK BEŞİKTAŞ TARAFTARI İSYAN ETTİ

Karşılaşma sonrası SABAH Spor mikrofonlarına konuşan küçük bir Beşiktaş taraftarı takımına isyan etti. Minik taraftar, "Ağabey yeter ya, bıktık ya" diyerek tepki gösterdi.

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Son dakika haberi: Küçük Beşiktaş taraftarı maç sonunda isyan etti! "Ağabey bıktık yeter ya"
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