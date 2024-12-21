Son dakika haberi: Küçük Beşiktaş taraftarı maç sonunda isyan etti! "Ağabey bıktık yeter ya"

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kalarak kötü gidişine devam etti. Tüpraş Stadı'ndaki maçın 5. dakikasında geri düşüp 7. dakikada beraberliği yakalayan siyah-beyazlı ekip, özellikle ikinci yarıda rakip kalede baskı kurdu.
Girdiği pozisyonlardan sonuç alamayan Beşiktaş, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 26'ya yükselten siyah-beyazlılar, üst sıralara tırmanma şansını değerlendiremedi.
KÜÇÜK BEŞİKTAŞ TARAFTARI İSYAN ETTİ
Karşılaşma sonrası SABAH Spor mikrofonlarına konuşan küçük bir Beşiktaş taraftarı takımına isyan etti. Minik taraftar, "Ağabey yeter ya, bıktık ya" diyerek tepki gösterdi.
💥 "AĞABEY YETER YA, BIKTIK YA!"— Sabah Spor (@sabahspor) December 21, 2024
Beşiktaşlı minik taraftarlar, Alanyaspor maçı sonrası tepkilerini dile getirdi. pic.twitter.com/xsYz6yBkev