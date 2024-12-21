Son dakika haberi: Küçük Beşiktaş taraftarı maç sonunda isyan etti! "Ağabey bıktık yeter ya"

KÜÇÜK BEŞİKTAŞ TARAFTARI İSYAN ETTİ

Karşılaşma sonrası SABAH Spor mikrofonlarına konuşan küçük bir Beşiktaş taraftarı takımına isyan etti. Minik taraftar, "Ağabey yeter ya, bıktık ya" diyerek tepki gösterdi.