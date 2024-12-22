Göztepe, evinde Çaykur Rizespor’u 3 golle devirdi!

Süper Lig'de ilk devrenin son maçında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Göztepe, müsabakayı 3-0 kazanarak üst sıralardaki yerini korudu.

Göz-Göz, 25'inci dakikada Miroshi ile öne geçti. İlk devreyi 1-0 önde kapatan sarı-kırmızılılarda 72'nci dakikada Tijanic sahne aldı, durum 2-0 oldu. Miroshi bu kez 79'uncu dakikada sahneye çıktı, fark üçe çıktı: 3-0. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, Göztepe 2024 yılını galibiyetle tamamladı.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 28 puana ulaşırken, Çaykur Rizespor ise 20 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4'üncü dakikada sağ kanattan Muhammet Taha Şahin'in ortasında ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Ali Sowe'un vuruşunda top direğe çarpıp auta gitti.

12'nci dakikada Romulo'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Victor Hugo'nun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

25'inci dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Tijanic'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Miroshi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

33'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında, güzel hareketlerle rakibini geçen Victor Hugo'nun yaptığı ortada müsait durumdaki Bokele'nin şutunda top üstten auta gitti.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 önde tamamladı.

68'inci dakikada sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Muhammet Taha Şahin'in sert şutunda kaleci Lis meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

70'inci dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Romulo'nun pasıyla topla buluşan Tijanic'in şutunda kaleci Grbic tehlikeyi önledi.

71'inci dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Romulo'nun attığı topu Matsuki Tijanic'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Grbic'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

78'inci dakikada Göztepe skoru 3-0'a taşıdı. Sol kanattan Tijanic'in kullandığı servest atışta penaltı noktası yakınındaki Miroshi, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-0.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Esat Sancaklar, Mehmet Akıncık

GÖZTEPE: Lis - Bokele, Heliton, Koray, Ogün (Dk. 65 Nielsen), Djalma (Dk. 83 İsmail), Dennis (Dk. 83 Doğan), Miroshi, Hugo (Dk. 55 Matsuki), Tijanic (Dk. 84 Nazım), Romulo (Dk. 90 artı 4 Furkan İzzet)

ÇAYKUR RİZESPOR: Grbic (Dk. 90 Tarık)- Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziahmetovic (Dk. 46 Varesanovic), Papanikolaou, Akintola (Dk. 61 Benhur), Olawoyin (Dk. 83 Buljubasic), Ghezzal (Dk. 86 Emrecan), Sowe (Dk. 82 Jurecka)

GOLLER: Dk. 25 ve Dk. 79 Miroshi, Dk. 72 Tijanic (Göztepe)