KAYSERİSPOR GALATASARAY CANLI | Cimbom, Kayserispor deplasmanında! 11’ler belli oldu...

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 15 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 13 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 41 puanla haftaya zirvede girdi.

Bellona Kayserispor ise 3 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 15 puanla 16. sırada yer aldı.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY 11'LER

KAYSERİSPOR: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali, Bourabia, Kartal, Karimi, Bahoken, Boa Morte

GALATASARAY: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkderim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Osimhen

EKSİKLER

Galatasaray'da sakatlığı süren Icardi, Yusuf Demi̇r, sarı kart cezası olan Sallai, i̇zi̇nli̇ Kerem Demi̇rbay ve Hakim Ziyech mücadelede forma giyemeyecek.

Kayseri̇spor'da ise sakatlıkları devam eden kaleci̇ Bi̇lal Bayazi̇t, Majid Hosseini, Ari̇f Kocaman ve Carlos Mane, karşılaşmada forma gi̇yemeyecek.