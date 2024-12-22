Kayserispor - Galatasaray maçında olay! Muslera’ya koştu ve...

Süper Lig'in 17.haftasındaki Kayserispor - Galatasaray karşılaşmasında Fernando Muslera'nın ikinci yarıda koruduğu kalenin arkasından bir taraftar sahaya girdi.

Taraftarın sahaya girmesiyle oyun dururken, taraftar, Muslera ile fotoğraf çektirmek istedi. Bir başka taraftar ise sahaya girerek fotoğraf çektirmek isteyen taraftara saldırmak isterken, güvenlik görevlileri araya girerek iki taraftarı da dışarı çıkardı.



O esnada Kayserispor tribünlerinde tartışma yaşanırken, yaşanan olayların ardından mücadele 5 dakika durdu ve sonra yeniden başladı.