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Giriş Tarihi: 22.12.2024 21:39

Premier Lig'de 9 gollü çılgın maç! Liverpool - Tottenham maçı izleyenleri büyüledi...

Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool deplasmanda Tottenham'ı 6-3 mağlup ederek puanını 39 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Tottenham ise 23 puanda kaldı.

Premier Lig’de 9 gollü çılgın maç! Liverpool - Tottenham maçı izleyenleri büyüledi...

İngiltere Premier Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Tottenham ile Liverpool karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçı Liverpool 6-3 kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 23 ve 86'ıncı dakikalarda Luis Diaz, 36'ıncı dakikada Alexis Mac Allister, 45+1'inci dakikada Dominik Szoboszlai, 54 ve 61'inci dakikalarda ise Salah kaydetti.

Tottenham'ın golleri ise 41'inci dakikada James Maddison, 72. dakikada Dejan Kulusevski ve 83'üncü dakikada Dominic Solanke'den geldi.

Bu sonucun ardından Liverpool, 39 puanla lig liderliğini sürdürürken, Tottenham 23 puanda kaldı.

SALAH'TAN YABANCI REKORU

Muhammed Salah, İngiltere Premier Lig tarihinde en çok gol katkısı yapan yabancı oyuncu oldu. Mısırlı oyuncu 252 gol katkısıyla Thierry Henry'nin rekorunu kırdı.

Thierry Henry'nin rekoru 249 gol katkısında ikinci sıraya düştü.

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Premier Lig'de 9 gollü çılgın maç! Liverpool - Tottenham maçı izleyenleri büyüledi...
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