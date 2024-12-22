Premier Lig’de 9 gollü çılgın maç! Liverpool - Tottenham maçı izleyenleri büyüledi...

İngiltere Premier Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Tottenham ile Liverpool karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçı Liverpool 6-3 kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 23 ve 86'ıncı dakikalarda Luis Diaz, 36'ıncı dakikada Alexis Mac Allister, 45+1'inci dakikada Dominik Szoboszlai, 54 ve 61'inci dakikalarda ise Salah kaydetti.
Bu sonucun ardından Liverpool, 39 puanla lig liderliğini sürdürürken, Tottenham 23 puanda kaldı.
SALAH'TAN YABANCI REKORU
Muhammed Salah, İngiltere Premier Lig tarihinde en çok gol katkısı yapan yabancı oyuncu oldu. Mısırlı oyuncu 252 gol katkısıyla Thierry Henry'nin rekorunu kırdı.
Thierry Henry'nin rekoru 249 gol katkısında ikinci sıraya düştü.