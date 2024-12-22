Şenol Güneş’ten Volkan Demirel’e sert sözler!

"OTUR OTURDUĞUN YERDE"

Deneyimli teknik adam, "Hoş geldin demek benim görevim ama it de gelse oraya fark etmez benim için, ona da hoş geldin demek zorundayım ama sen onu bana hareket olarak yaparsan... Söylediğim lafın da arkasındayım, doğru bulmamama rağmen. Ondan sonra kendini kaybediyorsun, otur oturduğun yerde. Allah yolunu açık etsin. Ondan sonra 'ben işte şahıs, kurumsal' falan... Demagojilerle uğraşma." ifadelerini kullandı.