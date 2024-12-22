Şenol Güneş’ten Volkan Demirel’e sert sözler!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenen Trabzonspor, ligde 3 maç aradan sonra galip geldi. Bordo-mavili takımda 86. dakikada Portekizli sağ bek Pedro Malheiro, ceza alanı dışından kaydettiği golle galibiyeti getiren isim oldu.
Ligde son 3 haftada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşayan Karadeniz ekibi, Sipay Bodrum FK karşısında aldığı 3 puanla kötü gidişatını da sonlandırdı.
Maçın ardından basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'in sözlerine yanıt verdi.
"OTUR OTURDUĞUN YERDE"
Deneyimli teknik adam, "Hoş geldin demek benim görevim ama it de gelse oraya fark etmez benim için, ona da hoş geldin demek zorundayım ama sen onu bana hareket olarak yaparsan... Söylediğim lafın da arkasındayım, doğru bulmamama rağmen. Ondan sonra kendini kaybediyorsun, otur oturduğun yerde. Allah yolunu açık etsin. Ondan sonra 'ben işte şahıs, kurumsal' falan... Demagojilerle uğraşma." ifadelerini kullandı.