Trendyol 1. Lig: Karagümrük, deplasmanda Keçiörengücü’nü tek golle geçti!

Trendyol 1. Lig 17. hafta maçında Ankara Keçiörengücü ile Fatih Karagümrük karşılaştı. Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük 1-0 kazanmasını bildi.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 31'inci dakikada Wesley kaydetti. Bu sonucun ardından Karagümrük, puanını 31'e yükseltirken, Keçiörengücü 27 puanda kaldı.



Bir sonraki hafta Karagümrük, Pendikspor ile karşılaşacak. Keçiörengücü ise Ankaragücü ile oynayacak.

Stat: Aktepe

Hakemler: Yasin Kol, Kemal Elmas, Hasan Erdoğan

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker, Arda Hilmi Şengül, Ali Dere (Dk. 77 Süleyman Luş), Erkam Develi, Oğuzhan Ayaydın (Dk. 46 Traore), Görkem Bitin (Dk. 67 Dembele), Rroca (Dk. 84 Oğuzhan Çalışkan), Camara (Dk. 77 Abazaj), Diouf

Solwie Energy Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Atakan Çankaya, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Emir Tintiş (Dk. 90+5 Talha Ülvan), Johnson, Doh, Camacho (Dk. 82 Ahmet Sivri), Dovedan (Dk. 89 Barış Kalaycı), Göktan Gürpüz (Dk. 81 Adnan Uğur), Wesley

Gol: Dk. 32 Wesley (Solwie Energy Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 74 Görkem Bitin (Yedek kulübesinde) (Ankara Keçiörengücü)