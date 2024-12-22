Trendyol 1. Lig: Kocaelispor, Boluspor deplasmanında kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Boluspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Kocaelispor 3-1 kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 71 ve 90+8'inci dakikalarda Ryan Mendes, 90. dakikada ise Markao kaydetti. Boluspor'un tek sayısı ise 39'uncu dakikada Fethi Özer'den geldi. Boluspor'da Naby Oulare 72. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Kocaelispor ligde 35 puanla liderliğe yükselirken, Boluspor 23 puanda kaldı.



Stat: Bolu Atatürk

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk. 88 Hakan Bilgiç), Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız, Jefferson (Dk. 79 Estrela), Mukairu, Oulare, Onur Ulaş, Avramovski (Dk. 88 Eren Aydın), Fethi Özer, Hüsamettin Yener (Dk. 60 Babacar)

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan (Dk. 76 Yunus Emre Gedik), Vukovic (Dk. 66 Caktas), Pedrinho, Beridze (Dk. 46 Barış Alıcı-Dk. 88 Markao), Yusuf Cihat Çelik, Tarkan Serbest, Oğulcan Çağlayan, Mendes, Ahmet Oğuz (Dk. 88 Mehmet Yılmaz), Caner Osmanpaşa

Goller: Dk. 40 Fethi Özer (Boluspor), Dk. 71 ve 90+7 Mendes, Dk. 90+5 Markao (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Dk. 72 Oulare (Boluspor)