Başakşehir Kasımpaşa engelini geçemedi!

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Konuk ekipte Yasin Özcan'ın uzun pasında savunmada Hamza Güreler'in sektirdiği topu takım arkadaşı Duarte, kaleci Muhammed Şengezer'e göndermek isterken Nuno Da Costa araya girdi. Ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlağı kaleciden kurtaran Da Costa'nın dar açıdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.

6. dakikada Onur Ergün'ün sağ iç kulvardan ceza sahasına yaptığı ortada Figueiredo'nun kafa vuruşunda kaleci Gianniotis'in müdahalesinin ardından top üst direkten oyun alanına döndü. Boşta kalan topta Piatek'in önüne almak istediği meşin yuvarlak ceza sahası sol çaprazında Yasin Özcan'ın eline çarptı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarında pozisyonu inceleyen hakem Alper Akarsu, elle oynama gerekçesiyle penaltıya karar verdi. 9'uncu dakikada RAMS Başakşehir beraberliği sağladı. Penaltıda topun başına geçen Piatek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

29. dakikada Winck'in sağ kanattan ortasında arka direkteki Barak'ın kafa vuruşunda, savunmaya da çarpan top kornere çıktı.

37. dakikada sol kanatta topla buluşan Figueiredo'nun sağ ayağıyla ceza sahasına yaptığı ortada kimsenin dokunamadığı meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

41. dakikada RAMS Başakşehir bir kez daha penaltı kazandı. Sağ kanattan Onur Ergün'ün ortasında ceza sahasında Piatek'in kafa vuruşunda kaleye yönelen topa Gökhan Gül'ün eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi, tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. 42'nci dakikada ev sahibi takım öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Piatek'in yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak sol alt köşeden ağlara gitti: 2-1.

RAMS Başakşehir, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

46. dakikada Berat Özdemir'in savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Piatek'in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis topu ayaklarıyla çıkardı.

52. dakikada Lima'nın sağdan kullandığı kornerde altıpas içinde Piatek'in kafa vuruşunda kaleci Gianniotis yakın mesafeden topu çeldi. Dönen topa bir kez daha Piatek dokunurken meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

68. dakikada Kasımpaşa maça dengeyi getirdi. Ceza yayı içindeki Hajradinovic, rakibinden sıyrılmak isterken savunma araya girdi ve top Gökhan Gül'ün önüne düştü. Gökhan'ın yerden sert ve düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 2-2.

70. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla ceza sahasına giren Piatek'in sert şutunda, kaleci Gianniotis'e de çarpan meşin yuvarlak üstten kornere çıktı.

74. dakikada Lima'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında altıpas ön çizgisi üzerinde Hamza Güreler'in ıskaladığı topu Piatek kontrol etti. Piatek'in uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

84. dakikada savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Da Costa'nın sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.

Mücadele, 2-2 sonuçlandı.