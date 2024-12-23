Dybala’dan veda gibi açıklama!

İtalya Serie A'da Roma, Parma'yı 5-0 mağlup etti. Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Paulo Dybala, performansıyla farklı galibiyette başrolü üstlendi. Arjantinli yıldız biri penaltıdan olmak üzere iki kez ağları sarsarken bir de asist yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, maçın ardından kendisine yöneltilen transfer sorusunu iseşeklinde yanıtladı. Dybala'nın bu sözleri "Ayrılıyor mu?" yorumlarını beraberinde getirirken sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük heyecana sebebiyet verdi.