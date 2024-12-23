Dybala’dan veda gibi açıklama!

İtalya Serie A'da Roma, Parma'yı 5-0 mağlup etti. Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Paulo Dybala, performansıyla farklı galibiyette başrolü üstlendi. Arjantinli yıldız biri penaltıdan olmak üzere iki kez ağları sarsarken bir de asist yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, maçın ardından kendisine yöneltilen transfer sorusunu ise "İlk günden beri, bu şehirdeki insanlar bana her zaman sevgilerini gösterdiler. Ben de her zaman formam için, onlar için, taraftarlar için her şeyimi verdim"
şeklinde yanıtladı. Dybala'nın bu sözleri "Ayrılıyor mu?" yorumlarını beraberinde getirirken sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük heyecana sebebiyet verdi.