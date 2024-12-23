Fenerbahçe’de flaş Maximin gelişmesi!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al Ahli'den kadrosuna dahil ettiği Allan Saint-Maximin ile ilgi flaş bir gelişme yaşandı.

Son haftalarda sergilediği performansla beklentilerin altında kalan ve taraftarın tepkisini çeken Fransız yıldız için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.

27 yaşındaki futbolcu için Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli ile görüşen Fenerbahçe, oyuncunun sözleşmesini Ocak ayında feshetmek istiyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 22 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı 4 asist yaptı. (Takvim)