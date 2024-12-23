Manchester United, Altay Bayındır’ı gönderiyor! Fenerbahçe detayı...

İngiltere Lig Kupası'nda Tottenham'a 4-3 mağlup olan Manchester United'ta kaleyi Altay Bayındır korudu. Milli eldivenin Tottenham'a karşı performansı eleştiri konusu oldu.

Altay Bayındır'ın genel performansı sonrası ManU'dan karar çıktı. Kırmızı Şeytanlar, milli oyuncuyla devre arası transfer döneminde yollarını ayıracak.

Manchester United'ta Altay'ın yerine ilk tercih ise bu sezon Championship'te 22 maça çıkan Leeds United'dan Illan Meslier olacak. Meslier, 12 maçta kalesini gole kapadı.

Öte yandan Altay'ın başka bir kulübe satılması halinde Fenerbahçe, yüzde 20 pay alacak.