Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester United, Altay Bayındır'ı gönderiyor! Fenerbahçe detayı...
Giriş Tarihi: 23.12.2024 14:30

Manchester United, Altay Bayındır'ı gönderiyor! Fenerbahçe detayı...

İngiltere Premier Lig devi Manchester United, milli kaleci Altay Bayındır ile yollarını ayıracak. Altay'ın başka bir takıma satılması halinde Fenerbahçe bu satıştan pay alacak.

Manchester United, Altay Bayındır’ı gönderiyor! Fenerbahçe detayı...

İngiltere Lig Kupası'nda Tottenham'a 4-3 mağlup olan Manchester United'ta kaleyi Altay Bayındır korudu. Milli eldivenin Tottenham'a karşı performansı eleştiri konusu oldu.

Altay Bayındır'ın genel performansı sonrası ManU'dan karar çıktı. Kırmızı Şeytanlar, milli oyuncuyla devre arası transfer döneminde yollarını ayıracak.

Manchester United'ta Altay'ın yerine ilk tercih ise bu sezon Championship'te 22 maça çıkan Leeds United'dan Illan Meslier olacak. Meslier, 12 maçta kalesini gole kapadı.

Öte yandan Altay'ın başka bir kulübe satılması halinde Fenerbahçe, yüzde 20 pay alacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester United, Altay Bayındır'ı gönderiyor! Fenerbahçe detayı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA