Volkan Demirel’den olay hareket

Mücadele öncesinde çıkış tüneli önünde dikkat çeken bir olay yaşandı. Şenol Güneş, başarı dilemek içinKahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı dönem Beşiktaş'ın başında olan Güneş, ligde maçlara çıkmayan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'u ifade ederek "Gaziantep ve Hatayspor şu an nerede idman yapıyor? Riva'da antrenman yapıyorlar. Geçen sezon da orada yapabilirlerdi" demişti. Demirel bu nedenle Güneş'in elini sıkmadığını açıkladı. Bu arada maç bitimi tünelde iki teknik adam arasında tartışma yaşandı. Öte yandan Demirel'in, Güneş'in elini sıkmaması büyük tepkiyle karşılandı.Maçın ardından iki teknik adam da 'el sıkmama' olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bodrum'un hocası Volkan Demirel, "Ölüye saygısı olmayanın ben dirisine hiç saygı duymam" ifadelerini kullandı. Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş de şu cevabı verdi: "Benim işim olarak görevim; gelene hoş geldin demektir. İt de gelse ben yine hoş geldin derim. Ama planlanmış bir şeydi bu. Benim kamuoyuna verdiğim beyanatı kendi kafasında kurgulamış. Ölüler üzerinden menfaat sağlayana saygı duymam ben." Güneş maçla ilgili olarak ise "O kadar zaman geçirildi, hiçbir oyuncuya kart gösterilmedi ama hakem Mendy'ye gösterdi, o da cezalı duruma düştü. Hakem sanki haberli geldi. Daha hakemle, federasyonla ilgili konuşmayacağız çünkü her konuştuğumuzda oyuncu kaybediyoruz. Bu oyun böyle oynanmaz. Üç transfer kesinlikle yapacağız. Bir stoper kesin. Kanat oynayabilen bir forvet ve bir orta saha alacağız. Üçü net ama sayı artabilir" dedi.