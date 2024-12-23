Yıl sonu balosu

Yeni transferlerden Pedro Malheiro, attığı muhteşem golle bordo-mavili formayla siftah yaptı. Daha önce 2 asist yapan Portekizli sağ bek, bu performansına 1 de gol ekledi.Müsabakanın ardından ise şöyle konuştu: "Bu galibiyetle birlikte çok şey kazandık. Gelecekte büyük başarıların başlangıcı."Trabzonspor'un Avusturyalı yıldızı Muhammed Cham, Pedro Malheiro'ya gol pasını veren isimdi. 24 yaşındaki on numara, mücadelenin ardından şu ifadeleri kullandı: "Harika bir asist yaptım (gülerek). Şaka bir yana, o an savunmanın ilgisini üzerime çekersem Pedro Malheiro'nun uzaktan iyi bir şut atabileceğine inandım. Çok güzel bir gol attı. Pedro asist için bana teşekkür etti, ben de ona 'bir şey değil' dedim."Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, bu sezonki başarılı performansını Bodrum karşısında da sürdürdü.Bu sezon ise toplamda 68 kurtarışa imza attı. Maç başına 4.3'lük karneyle ligin en fazla kurtarış yapan ismi konumunda.Sarı kart gören Batista Mendy cezalı duruma düştü. Fransız orta saha oyuncusu, Samsunspor maçında forma giyemeyecek.