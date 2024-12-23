Yıl sonu balosu

MALHEİRO: DAHA BÜYÜK BAŞARILARIN BAŞLANGICI
Yeni transferlerden Pedro Malheiro, attığı muhteşem golle bordo-mavili formayla siftah yaptı. Daha önce 2 asist yapan Portekizli sağ bek, bu performansına 1 de gol ekledi. En son 3 Eylül 2023'te Boavista'dayken ağları sarsan Malheiro, 476 gün sonra sevinç yaşadı.
Müsabakanın ardından ise şöyle konuştu: "Bu galibiyetle birlikte çok şey kazandık. Gelecekte büyük başarıların başlangıcı."
CHAM: GOLÜN PLANINI KAFAMDA ÇİZMİŞTİM
Trabzonspor'un Avusturyalı yıldızı Muhammed Cham, Pedro Malheiro'ya gol pasını veren isimdi. 24 yaşındaki on numara, mücadelenin ardından şu ifadeleri kullandı: "Harika bir asist yaptım (gülerek). Şaka bir yana, o an savunmanın ilgisini üzerime çekersem Pedro Malheiro'nun uzaktan iyi bir şut atabileceğine inandım. Çok güzel bir gol attı. Pedro asist için bana teşekkür etti, ben de ona 'bir şey değil' dedim."
ÇAKI GİBİ KALECİ
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, bu sezonki başarılı performansını Bodrum karşısında da sürdürdü. Akdeniz ekibinin önünde de devleşen bordo-mavili eldiven, kalesine isabet eden 5 şutu kurtararak galibiyette başrol oynadı.
Bu sezon ise toplamda 68 kurtarışa imza attı. Maç başına 4.3'lük karneyle ligin en fazla kurtarış yapan ismi konumunda.
MENDY CEZALI
Sarı kart gören Batista Mendy cezalı duruma düştü. Fransız orta saha oyuncusu, Samsunspor maçında forma giyemeyecek.