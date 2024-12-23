Yusuf Sarı önerildi

Adana Demirspor formasıyla geçtiğimiz yıl 5 gol, 9 asistlik performans gösteren Yusuf Sarı, bu sezon takımın kötü gidişatıyla bekleneni ortaya koyamayan isimlerden birisi oldu. Sezon sonunda kontratı sona erecek olan yetenekli futbolcu,26 yaşındaki oyuncu, takımdan ayrılmaya hazırlanırken Fenerbahçe'ye gitmeye de sıcak bakıyor. Sarı-lacivertli takım ise teknik direktör Jose Mourinho ile görüşüp bir karar verecek.Eyüpspor beraberliği sonrası tartışmaların ilk sırasına oturan teknik direktör Jose Mourinho, safra kesesi ameliyatı olmak için ülkesi Portekiz'e gitmişti.tecrübeli hoca, takıma verdiği bir haftalık iznin bitiş tarihi olan cuma günü antrenmana katılacak. Mourinho, geçireceği operasyonun küçük bir şey olduğunu belirtip,dedi.Mourinho'nun, takipçilerinin yeni yılını da kutladığı paylaşımda kazandığı kupaları arka fon yapması dikkatlerden kaçmadı. Kariyeri tartışılan Portekizli, adeta 'Kupalarımla konuşurum' mesajı verdi.