Yusuf Sarı önerildi

Adana Demirspor formasıyla geçtiğimiz yıl 5 gol, 9 asistlik performans gösteren Yusuf Sarı, bu sezon takımın kötü gidişatıyla bekleneni ortaya koyamayan isimlerden birisi oldu. Sezon sonunda kontratı sona erecek olan yetenekli futbolcu, menajer vasıtasıyla Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'ye de önerildi.
26 yaşındaki oyuncu, takımdan ayrılmaya hazırlanırken Fenerbahçe'ye gitmeye de sıcak bakıyor. Sarı-lacivertli takım ise teknik direktör Jose Mourinho ile görüşüp bir karar verecek. Başarılı sağ kanat ile yakından ilgilenen bir diğer Süper Lig ekibi ise Başakşehir. Yusuf bu sezon 13 maçta 939 dakika süre aldı ve takımına bir asistlik katkı verdi.
MOU: 25 YILDIR HİÇBİR İDMANI KAÇIRMADIM
F.Bahçe'de
Eyüpspor beraberliği sonrası tartışmaların ilk sırasına oturan teknik direktör Jose Mourinho, safra kesesi ameliyatı olmak için ülkesi Portekiz'e gitmişti. Bugün operasyon geçirecek olan
tecrübeli hoca, takıma verdiği bir haftalık iznin bitiş tarihi olan cuma günü antrenmana katılacak. Mourinho, geçireceği operasyonun küçük bir şey olduğunu belirtip, "Ameliyatımın abartıldığını düşünüyorum. Bu hızlı ve küçük bir işlem. Tatil dönüşü her zaman olduğu gibi ilk antrenmanda olacağım. 25 yıldır hiçbir antrenmanı kaçırmadım"
dedi.
KUPALARINI ARKASINA ALDI
Mourinho'nun, takipçilerinin yeni yılını da kutladığı paylaşımda kazandığı kupaları arka fon yapması dikkatlerden kaçmadı. Kariyeri tartışılan Portekizli, adeta 'Kupalarımla konuşurum' mesajı verdi.