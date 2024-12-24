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Giriş Tarihi: 25.12.2024 00:58

Çorum FK'de Mehmet Tayfun Dingil ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mehmet Tayfun Dingil ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AA
Çorum FK’de Mehmet Tayfun Dingil ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekibi Çorum FK'de bir ayrılık yaşandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Mehmet Tayfun Dingil ile anlaşılarak sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Mehmet Tayfun Dingil'in takımda özveriyle görev yaptığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Mehmet Tayfun Dingil, Loick Landre'nin yaşadığı ciddi sakatlık sonrası kendi dizindeki sakatlığa rağmen büyük fedakarlık örneği sergileyerek 5 hafta boyunca sahada mücadele etmiştir. Ameliyat olmamayı tercih ederek takıma olan bağlılığını ve profesyonelliğini göstermiştir. Bu süreçte gösterdiği özveri, kulübümüz ve taraftarımız tarafından takdirle karşılanmıştır. Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü olarak Mehmet Tayfun'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde sağlık ve başarılar dileriz."

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Çorum FK'de Mehmet Tayfun Dingil ile yollar ayrıldı
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