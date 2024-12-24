Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi
Giriş Tarihi: 24.12.2024 18:38

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

AA
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Eyüpspor-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan'ın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiğini duyurdu.

Ligin 17. haftasında yapılan müsabakalarda yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Eyüpspor, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor'un da PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Hataysporlu futbolcu Cengiz Demir ile Trabzonspor Antrenörü Gökhan Kandemir'in de çeşitli sebeplerle tedbirli olarak disipline gönderildiği kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA