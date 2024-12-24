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Giriş Tarihi: 24.12.2024 20:38

Gençlerbirliği'nde Recep Karatepe ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Recep Karatepe'nin görevine son verildiğini açıkladı.

İHA
Gençlerbirliği’nde Recep Karatepe ile yollar ayrıldı

Gençlerbirliği'nde Recep Karatepe dönemi sona erdi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği'mizde teknik direktörlük görevini yürüten Recep Karatepe ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik Direktör Recep Karatepe ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Başkent ekibiyle sezon başında sözleşme imzalayan Karatepe, takımın başında 17 lig maçı 2 de kupa maçına çıktı. Recep Karatepe yönetimindeki kırmızı-siyahlı ekip, Adanaspor ile oynadığı son lig maçı ve Kasımpaşa'nın U19 takımıyla mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçında sahadan mağlup ayrıldı.

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Gençlerbirliği'nde Recep Karatepe ile yollar ayrıldı
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