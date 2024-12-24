Trabzonspor, 17 haftalık ilk bölümünde "hayal kırıklığı" yaşattı

AVCI GİTTİ, GÜNEŞ GELDİ

Trabzonspor'da bordo-mavili takımın Avrupa kupalarından elenmesinin ardından ligde sadece 1 maçta görev yapan teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Avcı yönetiminde sezonun ilk haftasında Net Global Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, ikinci hafta da geçici olarak takımın başına getirilen İhsan Derelioğlu ile İkas Eyüpspor deplasmanından aynı sonuçla döndü.

Teknik direktörlük görevi için sezonun ilk 2 haftasının ardından Şenol Güneş ile anlaşan Karadeniz ekibi, kötü sonuçları durduramadı.

Bordo-mavililer, 5. kez takımın emanet edildiği Şenol Güneş yönetiminde ligde 14 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı ve 17 puan toplayarak 1. 21 puan ortalamasında kaldı.

İLK 5 HAFTA KAZANAMADI

Trabzonspor, bu sezon ligde ilk 5 maçından beraberlikle ayrıldı.

Sırasıyla Net Global Sivasspor ve İkas Eyüpspor ile 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, Beşiktaş (1-1), Bellona Kayserispor (2-2), Gaziantep FK (0-0) maçlarında da 1 puana razı oldu.

Karadeniz temsilcisi, sezonun 6. karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etti.

DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK

Trabzonspor, ligde sezonun ilk bölümünde deplasmanda galibiyet elde edemedi. Bordo-mavililer, 8 deplasman maçında 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak sadece 4 puan topladı.

SON DAKİKA GOLLERİYLE GİDEN PUANLAR

Trabzonspor, bu sezon Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında galip gelemezken son dakika golleriyle puanlar da kaybetti. Bordo-mavililer, sahasında uzun süre 10 kişi mücadele ettiği Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçmesine karşın sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe karşısında 90+12. dakikada yediği golle sahasında 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, Galatasaray'a deplasmanda 90+8. dakikada kendi filelerine attığı golle 4-3 yenildi.