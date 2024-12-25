Bayern Münih - Galatasaray maçını yöneten Antonio Nobre için flaş karar!

2023-24 Şampiyonlar Ligi sezonunda Bayern Münih - Galatasaray arasında oynanan maçı yöneten Portekizli hakem Antonio Nobre'nin geleceği belli oldu. Galatasaray Kulübü, Bayern Münih maçında VAR protokolünü çiğnediği gerekçesiyle hakem Antonio Nobre hakkında UEFA Disiplin Kurulu'na 5 sayfalık bir şikayet dilekçesinde bulunmuştu.