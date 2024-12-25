Bayern Münih - Galatasaray maçını yöneten Antonio Nobre için flaş karar!

2023-24 Şampiyonlar Ligi sezonunda Bayern Münih - Galatasaray arasında oynanan maçı yöneten Portekizli hakem Antonio Nobre'nin geleceği belli oldu. Galatasaray Kulübü, Bayern Münih maçında VAR protokolünü çiğnediği gerekçesiyle hakem Antonio Nobre hakkında UEFA Disiplin Kurulu'na 5 sayfalık bir şikayet dilekçesinde bulunmuştu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KLASMANINDAN DÜŞÜRÜLDÜ
Antonio Nobre, Şampiyonlar Ligi klasmanından düşürüldü. Maçta Harry Kane'in attığı golde yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırmıştı. VAR sistemi arızalandığı için pozisyona bakılamamıştı. Kurallar gereği yardımcı hakemin kararına uyması gereken Antonio Nobre, golü vermişti.
UEFA, Bayern Münih - Galatasaray maçından sonra Nobre'ye Şampiyonlar Ligi'nde maç vermedi.