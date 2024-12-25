Trabzonspor, Şenol Güneş’e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili hukuki süreç başlattı

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk, yaptığı açıklamada, Sipay Bodrum ile oynadıkları karşılaşmanın ardından Güneş hakkında sosyal medya ve çeşitli mecralarda yapılan mesnetsiz, hakaret içeren ve itibar zedeleyici paylaşımların tespit edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hukuk Kurulumuz tarafından eleştiri sınırlarını aşan, haksız, mesnetsiz ve hukuki dayanaktan yoksun hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan sosyal medya kullanıcıları ve spor yorumcuları hakkında eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu ile 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un ilgili maddeleri gereği hukuki süreç başlatılmıştır. Teknik direktörümüz Sayın Şenol Güneş hakkında eleştiri sınırlarının ötesine geçerek kişisel haklara saldıran, iftira niteliğinde asılsız itham ve iddialarda bulunan kişiler hakkında bundan önce olduğu gibi bundan sonra da adalet önünde hesap vermeleri için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."