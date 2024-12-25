Yusuf Sarı 3.5 yıllık imzayı attı

SÜPERLig'in gözde isimlerinden Yusuf Sarı'nın yeni adresi Başakşehir oldu. Adana Demirspor'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, turunculacivertliler ile 3.5 yıllık kontrat imzaladı.Bu sezon Mavi Şimşekler'de 13 karşılaşmada ter döken milli futbolcu, 1 asist katkısı verirken gol atamamıştı. Yusuf daha önce Marsilya, Clermont, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'da oynamıştı.