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Giriş Tarihi: 26.12.2024

Başakşehir’e Yusuf Gaziantep’e Boateng

Başakşehir’e Yusuf Gaziantep’e Boateng
Süper Lig'de kötü günler geçiren Adana Demirspor'da Yusuf Sarı, kulübüyle sözleşmesini karşılıklı feshederken yeni takımı da belli oldu. 26 yaşındaki sağ kanat, sezonun ikinci yarısından itibaren RAMS Başakşehir forması giyecek. 3.5 yıllık sözleşmeye imza atan Fransa doğumlu futbolcu, Türkiye'de daha önce Trabzonspor ve Rizespor'da ter dökmüştü. 2022'de Adana Demirspor'a transfer olan Yusuf, 76 maçta 12 gol atıp, 17 asist yaptı. Bir bomba da Gaziantep FK'dan geldi. Kırmızı-siyahlılar, 28 yaşındaki Ganalı santrfor Emmanuel Boateng'i 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.
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Başakşehir’e Yusuf Gaziantep’e Boateng
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