Benfica’nın yeni hedefi İsmail

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün muhteşem performansıyla Sporting'i geçerek ligde zirveye oturan Benfica, yeni bir Türk yıldızı radarına aldı. Portekiz'den Correio de Manha'nın haberine göre; kulüp başkanı Manuel Rui Costa, teknik direktör Bruno Lage'in raporu doğrultusunda Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu İsmail Yüksek için devreye girdi.Haberde, sarı-lacivertlilerin milli futbolcuya karşılık minimum rakamı 12 milyon Euro olarak belirlediği kaydedildi.