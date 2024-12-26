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Giriş Tarihi: 26.12.2024

Benfica’nın yeni hedefi İsmail

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile adeta göklerde uçan Portekiz ekibi, Fenerbahçe’nin milli oyuncusunu kadrosuna katmak için 10 milyon Euro ödemeye hazır

Benfica’nın yeni hedefi İsmail
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün muhteşem performansıyla Sporting'i geçerek ligde zirveye oturan Benfica, yeni bir Türk yıldızı radarına aldı. Portekiz'den Correio de Manha'nın haberine göre; kulüp başkanı Manuel Rui Costa, teknik direktör Bruno Lage'in raporu doğrultusunda Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu İsmail Yüksek için devreye girdi. Defansif orta saha olarak elinde sadece Florentino Luis olan ve yoğun maç takviminde sorun yaşamak istemeyen Portekizli çalıştırıcının, İsmail'in alınmasına öncelik verilmesini istediği ve bu transfer için 10 milyon Euro bonservis bütçesi ayrıldığı belirtildi. Haberde, sarı-lacivertlilerin milli futbolcuya karşılık minimum rakamı 12 milyon Euro olarak belirlediği kaydedildi.

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Benfica’nın yeni hedefi İsmail
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