Manchester City, sahasında Everton’a takıldı!

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City ile Everton karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.

30 Ekim'den bu yana sergilediği performansla zorlu bir dönemden geçen Pep Guardiola yönetimindeki mavi-beyazlı ekipte işler bir türlü yoluna girmiyor. Manchester temsilcisi, Everton ile yaptığı maçta öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan bir puanla ayrıldı.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Karşılaşmada ev sahibi takımın golünü 14. dakikada Bernardo Silva, Everton'ın golünü ise 36. dakikada Iliman Ndiaye kaydetti. City'de Erling Haaland, 53. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

13 MAÇTA TEK GALİBİYETİ VAR

Manchester City, tüm kulvarlarda çıktığı son 13 müsabakada tek galibiyet elde edebilirken, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Mavi-beyazlılar, Premier Lig'de oynadığı 18 maçta hanesine 28 puan yazdırabildi.